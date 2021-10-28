Rektör Kutluhan: "Cumhuriyetimiz, Ortak Değerlerimizin Bir Bütünüdür"

"Büyük Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 'Benim En Büyük Eserim' dediği Cumhuriyetimizin kuruluşunun 98. yıl dönümünü kutlamanın gurur ve heyecanı içindeyiz. Milli egemenliği esas alan ve gücünü halktan alan bu rejim, dört bir yandan işgal kuvvetleriyle sarıldığında bile imkansızlıklar içinde asla pes etmeyen, mukaddes değerlerini canı pahasına savunan bu aziz milletin insanüstü gayret ve fedakarlıklarıyla kurulmuştur.

Türk Milleti, 29 Ekim 1923 tarihinde, bağımsızlığa olan inancını kendi kaderi üzerinde hiçbir devletin müdahil olamayacağını tüm dünyaya bir kez daha ilan etmiştir. Aziz milletimizin kanıyla yazdığı bu eşsiz destan, bu toprakların yükselen ve gelişimini sürdüren Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne ait olduğunun resmi bir belgesidir.

"Cumhuriyetimiz, kardeşlik üzerine inşa edilmiş bir ortak değerler bütünüdür"

Cumhuriyet, bizler için sadece bir yönetim değil; milletimizin şanlı tarihinde dönüm noktalarından biri, tarihimizin siyasal ve toplumsal anlamda en kapsamlı çağdaşlaşma hamlesi ve milletimizin bağımsızlığından asla taviz vermeyeceğinin bir ifadesidir. Cumhuriyetimiz, kardeşlik üzerine inşa edilmiş bir ortak değerler bütünüdür; kimseyi ötekileştirmeden, bu topraklar üzerinde yaşayan herkesi kucaklayan, farklılıkları ortak zenginlik olarak tanımlayan, toplumun bütün unsurlarını kendinde toplayan bir yönetim biçimidir. Aziz milletimiz, cumhuriyetimizin kuruluşundaki ortak değerler etrafında kenetlenmiş ve cumhuriyetimizin değerleri, aradan geçen 98 yılda necip milletimiz tarafından sıkı sıkıya sahiplenilmiştir. Bugün ülkemiz, millet iradesini esas alan demokrasisi, gelişen ekonomisi, geleceğin teknolojileri alanında yürüttüğü çalışmalar, güçlü ordusu, nitelikli iş gücü ve girişimci insan kaynağı ile uluslararası alandaki saygınlığını da giderek arttırmıştır.

Ülkemizin birlik ve beraberliğine gölge düşürmeye çalışan, bölünmez bütünlüğümüze ve demokrasimize zarar vermek isteyen karanlık mihraklar karşısında milletimiz, dün olduğu gibi bugün ve gelecekte de ecdadının zor şartlar altında elde ettiği kazanımlardan asla taviz vermeyecektir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının öncülüğünde Kurtuluş Savaşımızda, yokluklar içerisinde yakılan istiklal meşalesi, hiç sönmemiş ve sönmeyecektir. Bizler, atalarımızın emaneti olan bu cennet vatanımıza ve Cumhuriyetimize, tüm kazanımlarıyla beraber sonsuza kadar sahip çıkacak; gelecek kuşaklara, her alanda gurur duyacakları bir ülke bırakmak için gönül gönüle vererek geleceğe emin adımlarla yürüyeceğiz.

Bu duygu ve düşüncelerle, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, kahraman silah arkadaşları ile bu toprakları bizlere vatan yapan aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi saygı, şükran ve rahmetle anıyor; Cumhuriyet Bayramımızı en içten dileklerimle kutluyorum. "

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