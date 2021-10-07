Rektör Kuş'tan, Öğrenci yemekhanesine sürpriz ziyaret - Haberler
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Rektör Kuş'tan, Öğrenci yemekhanesine sürpriz ziyaret

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
Rektör Kuş'tan, Öğrenci yemekhanesine sürpriz ziyaret

Balıkesir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İlter Kuş, öğle yemeği programında Çağış Kampüsünde yer alan Merkez Yemekhanede öğrencilerle bir araya geldi.

BALIKESİR (İHA) - Balıkesir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İlter Kuş, öğle yemeği programında Çağış Kampüsünde yer alan Merkez Yemekhanede öğrencilerle bir araya geldi. Rektör Prof. Dr. İlter Kuş, üniversiteye yeni başlayanların yanı sıra, yüz yüze eğitimin başlamasının ardından yeniden okullarına dönen öğrencilerle yakından ilgilenerek talep ve önerilerini de dinledi.

Üniversite yönetimi olarak öğrencilerin tüm taleplerini dikkatle değerlendirdiklerini ifade eden Rektör Prof. Dr. İlter Kuş, eğitim-öğretim başta olmak üzere barınma, ulaşım, beslenme, sosyal olanaklar konularında da öğrencilere en iyi imkanları sunma gayreti içerisinde olduklarını belirtti. Balıkesir Üniversiteli öğrenciler de kendilerine gösterdiği ilgi dolayısıyla Rektör Prof. Dr. İlter Kuş'a teşekkür etti. - BALIKESİR

Rektör Kuş'tan, Öğrenci yemekhanesine sürpriz ziyaret

Rektör Kuş'tan, Öğrenci yemekhanesine sürpriz ziyaret

Rektör Kuş'tan, Öğrenci yemekhanesine sürpriz ziyaret

Rektör Kuş'tan, Öğrenci yemekhanesine sürpriz ziyaret

Rektör Kuş'tan, Öğrenci yemekhanesine sürpriz ziyaret

Rektör Kuş'tan, Öğrenci yemekhanesine sürpriz ziyaret

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Haber: Rektör Kuş'tan, Öğrenci yemekhanesine sürpriz ziyaret - Haberler
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