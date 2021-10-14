Rektör Karakaş Gastro Afyon 3. Uluslararası Turizm ve Lezzet Festivali Lansmanına Katıldı

AFYON (Habermetre) - Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karakaş, Afyonkarahisar Valiliği, Afyonkarahisar Belediyesi ve Türkiye Aşçılar Federasyonu himayesinde 14 - 17 Ekim'de, Afyonkarahisar Belediyesi Festival ve Spor Merkezinde (Motor Sporları alanı) gerçekleşecek Gastro Afyon 3. Uluslararası Turizm ve Lezzet Festivali'nin son lansmanına katıldı.

Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek, Afyonkarahisar Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, Afyon Kocatepe Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karakaş, Afyon Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nurullah Okumuş, Afyon Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Hüsnü Serteser, Afyonkarahisar Profesyonel Aşçılar Derneği Başkanı Hamza Kalkan, il protokolü, otel müdürleri, gazeteciler ve çok sayıda davetli katıldı.

"Afyonkarahisar, UNESCO'nun yaratıcı şehirler ağı içinde"

Toplantıda konuşma yapan Afyon Kocatepe Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karakaş, Afyonkarahisar'ın bütün yöneticilerinin ve sivil toplum kuruluşlarının hep birlikte Gastro Afyon 3. Uluslararası Turizm ve Lezzet Festivaline destek verdiğini söyledi. Afyonkarahisar'ın daha yukarılara çıkması adına bu tür desteklerin çok değerli olduğunu ifade eden Karakaş, "UNESCO'nun yaratıcı şehirler ağı içerisinde 'Gastronomi Şehri' unvanını alan Afyonkarahisar'ımızın, bu unvan ile birlikte bu festivali gerçekleştiriyor olması bu festivale ayrı bir değer kattı. Bu değeri; Afyonkarahisar'ımızı tanıtma adına daha güçlü bir şekilde kullanmamız gerekir. Bu değer üzerinden yürütülecek olan faaliyetlerin daha güçlü bir şekilde gerçekleştirilmesi ile birlikte uluslararası Gastro Afyon'un çok daha etkili bir karşılık bulacağına inanıyorum. Bu anlamda bu festivale emeği geçen bütün ortaklara teşekkür ediyorum" diye konuştu.

"Yöresel lezzetlerimiz dünyaya açılıyor"

Afyonkarahisar Belediye Başkanı Mehmet Zeybek ise tüm Türkiye'yi 14-17 Ekim tarihleri arasında düzenlenecek lezzet festivaline davet etti. Zeybek, "Birçok medeniyete ev sahipliği yaparak birbirinden güzel lezzetlerin ön plana çıktığı şehrimiz, gastronomi turizmine de kapılarını açtı. Yöresel lezzetlerimiz bu festivalde dünyaya açılacak. Festival süresince 600'e yakın yöresel ürününün ön plana çıkacak. Şu ana kadar 30'a yakın ürünümüz tescillendi. 50'ye yakın ürünümüzün dosyaları ise hazırlanıyor, Türk Patent Enstitüsüne müracaatları gerçekleştireceğiz" dedi.

"Afyonkarahisar uluslararası organizasyonlara ev sahipliği yapıyor"

Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek ise İscehisar ilçesi Çatağıl Köyü'nde yaşanan elim kazada hayatlarını kaybeden öğrencilerin herkesi hüzne boğduğunu ifade etti. Bu acının gölgesinde bir festival yapılacağını söyleyen ve aslında bu festivalin UNESCO ile yapılan sözleşme gereği yapılması zorunlu bir festival olduğunu altını çizen Vali Gökmen Çiçek, "Afyonkarahisar son zamanlarda büyük bir değişim ve gelişim gösterdi. Uluslararası organizasyonlara ev sahipliği yapan, herkesin gıptayla baktığı, el birliğiyle çok başarılı işlerin ortaya çıktığı bir şehir. Dünya Motokros Şampiyonası Türkiye ve dünya çapında büyük ses getirdi. Ardından Gastronomi Evi açıldı. Frig Ultra Maratonundan sonra bugün de Gastro Afyon 3. Uluslararası Turizm ve Lezzet Festivali'nin lansmanını yapıyoruz. Dolu dolu etkinliklerle geçen sürecin sonunda inşallah bu festival de güzel bir final olur" dedi.

Toplu hatıra fotoğrafının ardından lansman sona erdi.

Habermetre - Son Dakika Haberleri