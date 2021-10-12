Rektör Beydemir kendisini sosyal medyadan kahve içmeye davet eden gençlerle buluştu - Haberler
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Rektör Beydemir kendisini sosyal medyadan kahve içmeye davet eden gençlerle buluştu

AA / Yavuz Emrah Sever - Haberler | Güncel
Rektör Beydemir kendisini sosyal medyadan kahve içmeye davet eden gençlerle buluştu

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ) Rektörü Prof. Dr. Şükrü Beydemir, uzaktan eğitim sürecinde kendisine sosyal medya üzerinden davette bulunan öğrencilerle kampüste buluştu.

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ) Rektörü Prof. Dr. Şükrü Beydemir, uzaktan eğitim sürecinde kendisine sosyal medya üzerinden davette bulunan öğrencilerle kampüste buluştu.

Rektörlükten yapılan açıklamada, Beydemir'in Twitter aracılığıyla kendisine "Hocam artık kahvemizi kampüste içebilir miyiz?" mesajı gönderen öğrenci ve arkadaşlarıyla bir araya geldiği duyuruldu.

Beydemir ile Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Bölümü öğrencisi İlker İçten ve sınıf arkadaşlarının üniversite öğrenci yemekhanesinin terasında buluştuğu bildirilen açıklamada, "Rektörümüz ile davetli öğrencilerimiz samimi bir ortamda sohbet ederek kahvelerini yudumladılar. Sosyal mesafe gözetilerek gerçekleşen etkinlikte öğrencilerimiz üniversitemizle ilgili soru, talep ve görüşlerini Rektörümüz Beydemir'le paylaştılar." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, etkinlik sonunda Beydemir'in, öğrencilere hediye verdiği belirtildi.

Rektör Beydemir kendisini sosyal medyadan kahve içmeye davet eden gençlerle buluştu

Rektör Beydemir kendisini sosyal medyadan kahve içmeye davet eden gençlerle buluştu

Rektör Beydemir kendisini sosyal medyadan kahve içmeye davet eden gençlerle buluştu

Rektör Beydemir kendisini sosyal medyadan kahve içmeye davet eden gençlerle buluştu

AA / Yavuz Emrah Sever - Son Dakika Haberleri
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