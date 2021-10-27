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Rektör Beydemir'e iade-i ziyaret

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
Rektör Beydemir'e iade-i ziyaret

Bilecik Valisi Dr. Kemal Kızılkaya, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şükrü Beydemir'i makamında ziyaret etti.

BİLECİK (İHA) - Bilecik Valisi Dr. Kemal Kızılkaya, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şükrü Beydemir'i makamında ziyaret etti.

Bilecik Valiliği görevine atanan Dr. Kemal Kızılkaya, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şükrü Beydemir'e iade-i ziyarette bulundu. Ziyarette hayata geçirmeyi planladıkları projelere ilişkin bilgi veren Rektör Beydemir, üniversitelerin başarı çıtasını yükseltmek ve her anlamda Bilecik'in gelişimine katkı sağlamak üzere çalışmaların artarak devam ettiğini söyledi. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Kızılkaya, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesinin gerçekleştirdiği çalışmalar itibariyle ülkenin örnek üniversitelerinden biri olduğunu ifade ederek, Rektör Beydemir'e çalışmalarında başarılar diledi. - BİLECİK

Rektör Beydemir'e iade-i ziyaret

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