Rektör Aktekin NEVÜ'de eğitim gören yabancı öğrencilerle bir araya geldi

NEVŞEHİR (AA) - Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) Rektörü Prof. Dr. Semih Aktekin, üniversitenin Türkçe ve Yabancı Dil Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezince ( Tömer ) sosyal uyum programına alınan öğrencilerle bir araya geldi.

NEVÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Tafana Aşçılık ve İkram Hizmetleri Uygulama Tesislerinde düzenlenen programda, Aktekin, Yurtdışı Türkler ve Akraba Toplulukları Başkanlığı (YTB) tarafından burs sağlanan öğrencilere yurt dışı tecrübelerinden ve Türk kültüründen bahsederek tavsiyelerde bulundu.

Yükseköğretim Kurulu'nun (YÖK) belirlediği hedefleri doğrultusunda üniversite olarak uluslararasılaşmaya büyük önem verdiklerini belirten Aktekin, "Üniversitemizde 45 farklı ülkeden 703 uluslararası öğrenci eğitim görüyor. Türkiye, Yurtdışı Türkler ve Akraba Toplulukları Başkanlığı, TİKA ve Yunus Emre Enstitüsü gibi Türkiye Cumhuriyeti Devletini temsil eden kuruluşlarıyla gittiği ülkelerde din, dil ve ırk ayrımı yapmaksızın sizlere ve tüm insanlığa büyük değer veriyor. Bu anlamda sizlerden beklentilerimiz de ülkemizi her yönden iyi gözlemlemeniz ve tanımanız." ifadelerini kullandı.

Programda, Nevşehir Uluslararası Öğrenci Derneği (NUDER) Başkanı Faruk Kahriman da derneğin faaliyetleri ve gerçekleştirdiği etkinliklerle ilgili bilgi verdi.

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