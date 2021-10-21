Rektör Aksoy'dan TEKNOFEST'te başarı gösteren takımlara teşekkür

SELÇUK, İZMİR (Habermetre) - Selçuk Üniversitesi (SÜ) Rektörü Prof. Dr. Metin Aksoy, TEKNOFEST İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'nde 1, 2 ve 3'üncülük elde eden takımlara teşekkür belgesi verdi.

Rektör Prof. Dr. Metin Aksoy ve Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İlhan Çiftci senato salonunda, İnsanlık Yararına Teknoloji Yarışması "sağlık ve ilk yardım" kategorisinde birincilik elde eden Selçuk Med SOS Takımı, "eğitim teknolojileri" kategorisinde ikincilik başarısı gösteren Medar Team Takımı ile "tarım teknolojileri" kategorisinde üçüncülük alan Genç Makers Takımı'nı ağırladı.

Belge takdim törenine Selçuk Med SOS Takım Danışmanı Uzman Sosyolog Zehra Betül Şişman, Medar Team Takım Danışmanı Prof. Dr. Nadire Ünver Doğan, Genç Makers Takım Danışmanı Doç. Dr. Ali Yavuz Şeflek de katıldı.

Rektör Prof. Dr. Metin Aksoy, yaptığı konuşmada TEKNOFEST'in Türkiye'nin en prestijli yarışmaları arasında yer aldığını söyledi. Selçuk Üniversitesi takımlarının bu anlamda önemli bir başarıya imza attığını ifade eden Prof. Dr. Aksoy, "Üniversitemiz adına ilkleri başardınız. Selçuk Üniversitesi olarak TEKNOFEST'te aynı anda ilk defa birincilik, ikincilik ve üçüncülük derecesi aldık. Bizim için çok önemliydi. Üniversitelerin uluslararası platformda çok fazla dijitalleşmeye ehemmiyet verdiği bu dönemde teknolojiden geri kalınmaması gerektiğini bizlere gösterdiniz. Bu başarı uluslararasılaşmaya da çok önem verdiğimiz bir dönemde geldi. Umut ediyorum ki bundan sonra genç nesillere sizlerin önderliğinde bu başarı hikayelerini aktararak devam edeceğiz. Tebrik ediyoruz, bizi gururlandırdınız, mutlu ettiniz. Aziz Sancarlar bu topraklara yabancı değil. Biz bu topraklarda nice Aziz Sancarlar yetiştiğini biliyoruz. Tarihimiz, milletimiz hep bunlara şahitlik etti. Biz sıfırdan oluşan bir millet de toplum da değiliz. Bizim bir ecdadımız, geçmişimiz var. Bu topraklarda bilim, ilim üzeri sadece kül kaplamış; o köz halen devam ediyor. Şu an o közü yeniden alevlendirmenin derdindeyiz. Yerli ve milli teknolojiyle ilgili her türlü adım bizim için paha biçilmez. " diye konuştu.

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İlhan Çiftci de takımları başarılarından dolayı tebrik ederek "Bundan sonraki süreçte de bu başarıların devam edeceğini düşünüyorum. Başarının yakalanabilir olduğunu gösterdiniz. Dereceye girmek hakikaten büyük bir başarı. Bizim için TEKNOFEST gibi bir yerde öncü ve ön planda olan bir festivalde başarı elde etmek çok önemliydi. Bunu bizi yaşattınız, hepinize teşekkür ediyoruz. " dedi.

Tören, Prof. Dr. Aksoy ile Prof. Dr. Çiftci'nin takımlara teşekkür belgesi takdimiyle sona erdi.

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