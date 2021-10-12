Rektör Akdoğan, dünya şampiyonu olan takımın oyuncusunu tebrik etti - Haberler
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Rektör Akdoğan, dünya şampiyonu olan takımın oyuncusunu tebrik etti

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
Rektör Akdoğan, dünya şampiyonu olan takımın oyuncusunu tebrik etti

Ordu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Akdoğan, dünya şampiyonu olan İşitme Engelliler Kadın Voleybol Milli Takımı oyuncusu ve Ordu Üniversitesi öğrencisi olan Fikriye Hülür'ü tebrik etti.

ORDU (İHA) - Ordu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Akdoğan, dünya şampiyonu olan İşitme Engelliler Kadın Voleybol Milli Takımı oyuncusu ve Ordu Üniversitesi öğrencisi olan Fikriye Hülür'ü tebrik etti.

23 Eylül tarihinde İtalya'da gerçekleştirilen dünya şampiyonası finalinde İşitme Engelliler Kadın Voleybol Milli Takımı İtalya'yı 3-2 mağlup ederek altın malyanın sahibi oldu. Rektör Prof. Dr. Ali Akdoğan, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Alparslan İnce ve İşitme Engelliler Kadın Voleybol Milli Takımı'nda oynayan Spor Yöneticiliği 4'üncü sınıf öğrencisi Fikriye Hülür'ü makamında kabul ederek, göstermiş olduğu üstün başarıdan dolayı kendisini ve Voleybol milli takımını tebrik etti.

Rektör Akdoğan tebrik sonrası yaptığı konuşmada, "İşitme Engelliler Kadın Voleybol Milli Takımı oyuncusu üniversitemiz Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu 4'üncü sınıf öğrencisi Fikriye Hülür'ün ve milli takımımızın elde etmiş olduğu dünya şampiyonluğu ülkemizi gururlandırmıştır. Öğrencimizi ve milli takımımızı bu üstün başarıdan dolayı hem üniversitemiz ve şehrimiz, hem de ülkemiz adına tebrik ediyor ve kutluyorum. Üniversitemiz, bu ve bunun gibi pek çok başarı ile gerek ulusal gerekse uluslararası alanda adını duyurmaya devam edecektir" dedi. - ORDU

Rektör Akdoğan, dünya şampiyonu olan takımın oyuncusunu tebrik etti

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Haber: Rektör Akdoğan, dünya şampiyonu olan takımın oyuncusunu tebrik etti - Haberler
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