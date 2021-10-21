İstanbul'da öğrenimini tamamlayan Reha Erdoğan çeşitli medya kuruluşlarında görev aldıktan sonra 1989 yılında Hürriyet gazetesinde görsel danışman olarak görev almaya başladı. Yaratıcı kişiliğiyle Doğan Medya Grubu yayınlarında adından sıkça söz ettirmiştir. Peki, Reha Erdoğan kimdir? Müge Dağıstanlı'nın eşi Reha Erdoğan kaç yaşında, ne iş yapıyor?

REHA ERDOĞAN KİMDİR?

Reha Erdoğan 1965 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. İstanbul'da öğrenimini tamamlayan Reha Erdoğan çeşitli medya kuruluşlarında görev aldıktan sonra 1989 yılında Hürriyet gazetesinde görsel danışman olarak görev almaya başladı. Yaratıcı kişiliğiyle Doğan Medya Grubu yayınlarında adından sıkça söz ettirmiştir.

2006 yılında t-shirt tasarımcılığı ile tasarım dünyasına adım attı. Reha Erdoğan en son Orka grubun sponsorluğunda Btürk adlı markanın kurucusu oldu. 2012 çeşitli seminerler düzenlemiştir. Gazete tasarımları ve görselleri hakkında binlerce öğrenci seminerlerine katılmıştır.

MÜGE DAĞISTANLI KİMDİR?

1968 İstanbul doğumlu olan Müge Dağıstanlı, Bahçeşehir Üniversitesi Yeni Medya Bölümünde eğitimini tamamlamıştır.

Gazetecilik hayatına Posta Gazetesinde başlayan Müge Dağıstanlı, burada köşe yazarlığı yapmış ve magazin müdürü olarak görev almıştır. Radikal Gazetesi bünyesinde de çalışmış olan Müge Dağıstanlı, burada da yine sinema ve televizyon üzerine köşe yazıları yazmıştır.

2015 yılından bu yana sabah kuşağında yayınlanan magazin programı sunmaya devam eden Müge Dağıstanlı, ilk olarak Kanaltürk TV'de yayınlanmış olan "2. Sayfa" adlı programın sunuculuğunu partneri Gülşen Yüksel ile birlikte yapmış, sonrasında ise Show TV'ye geçmiştir.

Şubat 2016 tarihinden beri yine Gülşen Yüksel ile birlikte "Renkli Sayfalar" adlı magazin programını Kanal D ekranlarında sunmaktadır. Müge Dağıstanlı ve Gülşen Yüksel'in sundukları "Renkli Sayfalar" programı 2016 Altın Kelebek Ödüllerinde de "Yılın En İyi Magazin Programı" seçilmiştir.

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