Refahiye, 5. Dumanlı Yaylası Gençlik ve Doğa Festivali ile Renklendi.

ERZİNCAN (Habermetre) - Erzincan'ın Refahiye ilçesindeki Dumanlı Tabiat Parkında bu yıl, Dumanlı Yaylası Gençlik ve Doğa Festivali'nin 5'incisi gerçekleştirildi.

Festivale; Tbmm Eski Başkanı Son Başbakanımız Ak Parti Genel Başkan Vekili Sayın Binali Yıldırım, Gençlik ve Spor Bakanı Sayın Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Sayın Valimiz Mehmet Makas, 3'üncü Ordu Komutanı Korgeneral Yavuz Türkgenci, Milletvekilleri Sayın Süleyman Karaman, Sayın Burhan Çakır, 3'üncü Ordu Kurmay Başkanı ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Davut Ala, Erzincan Belediye Başkanı Sayın Bekir Aksun, protokol üyeleri ve çok sayıda öğrenci ile vatandaşlar katıldı.

Yapılan konuşmaların ardından, festival kapsamında Türk bayrağı eşliğinde doğa yürüyüşü yapılarak, güreş müsabakaları, dağcılık, bisiklet turu, okçuluk, resim, oryantiring, off road, kano ve bir dizi etkinliklerle festival renkli görüntülere sahne oldu.

Ses sanatçılarının sahne aldığı festivalde katılımcılar eğlenceli vakit geçirdiler.

Sizce Türkiye, parlamenter sisteme dönmeli mi? — Haberler.com (@Haberler) September 30, 2021

Habermetre - Son Dakika Haberleri