Red Bull Solo Q Play-off'larının ilk isimleri belli oldu

Türkiye'nin en iyi düellocularının mücadele verdiği 1v1 League Of Legends turnuvası Red Bull Solo Q, yapılan açıklamalarda belirtilene göre 2021 yılının en iyi oyuncusunu bulmak ve oyunun dengesini değiştiren anın heyecanını yaşatmak için geri döndü.

League Of Legends'da üst koridorun en iyisini belirleyecek olan Red Bull Solo Q turnuvasında 23-24 Ekim tarihlerinde gerçekleştirilen ilk elemelerin sonucunda Rhynados35, MrKazanova, Aelisia ve Zacherrin Play-Off turuna ismini yazdırmayı başardı.

7 Kasım'a kadar sürecek 5 çevrim içi elemede ve 6 Kasım'da İstanbul ile Ankara olmak üzere 2 çevrim dışı şehir elemesinde rakiplerini alt eden 16 oyuncu, Play-Off turuna katılma hakkı kazanacak. Play-Off turunda da başarılı olan 8 düellocu, 12 Kasım'da İstanbul'da gerçekleştirilecek dev Türkiye Finali'nde 2021 yılının Türkiye şampiyonu olmak için mücadele verecek.

Red Bull Solo Q Dünya Finali Aralık ayında Almanya'da!

Red Bull Solo Q Dünya Finali ise 2-4 Aralık tarihleri arasında Almanya'nın Münih şehrinde düzenlenecek. En iyi Solo Q oyuncusunun belirleneceği finallere Türkiye şampiyonu direkt olarak katılacak.

Türkiye'nin en iyi 1v1 League Of Legends düellocusunun belirleneceği RedBull Solo Q heyecanının yanı sıra usta oyuncular da şampiyon olmak için mücadele verecek. League of Legends arenasında Türkiye'nin en ünlü isimleri, üç gün boyunca lig formatında karşı karşıya gelecek. İlk dört sırayı alan usta oyuncular RedBull Solo Q Türkiye Finali'nde şampiyonluk mücadelesi verecek. Red Bull Solo Q-Vadi'nin Ustaları turnuvasının tüm maçları Red Bull Türkiye Twitch kanalından canlı yayınlanacak.

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