Recep Tayyip Erdoğan Kütüphanesi 2021-2022 Akademik Yılı'na hazır

AYDIN (İHA) - Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı yeni akademik yılda kütüphane hizmetlerini anlatan bir video yayınlayarak öğrencileri bilgilendirdi.

Videoda ödünç kitap, basılı yayınlara ulaşma, kütüphane hesabının oluşturulması, kampus dışı erişim, süreli yayınlara erişim, veri tabanlarına erişim, canlı destek gibi konular bulunuyor.

Konuyla ilgili olarak açıklama yapan Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkan v. Öğr. Gör. Özden D. Faydalıgül, "Kütüphaneler arası iş birliği (ILL) kapsamında Kütüphanemizde bulunmayan basılı kaynaklar veya makale gibi e yayınları diğer üniversite kütüphanelerinde mevcutsa temin edilebiliyoruz. Üniversitemiz mensubu akademisyenlerimiz, lisans, ön lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencilerimiz ile idari personelimiz basılı kaynakları ödünç alabilmektedir. Kütüphaneden bireysel, grup veya sınıf olarak kullanıcı eğitimi (oryantasyon) talebinde bulunulabilirler. Kütüphanemizin kablosuz interneti bulunmaktadır. Grup çalışma salonlarımız ve bireysel çalışma alanlarımız, tarama yapabileceğiniz bilgisayar salonlarımız, engelsiz çalışma odamız bulunmaktadır. Öğrencilerimizi kütüphanemize bekliyoruz" dedi. - AYDIN

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri