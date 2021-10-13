Real Madrid - Monaco THY Euroleague basketbol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda başlayacak? Şifresiz mi yayınlanacak? - Haberler
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Real Madrid - Monaco THY Euroleague basketbol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda başlayacak? Şifresiz mi yayınlanacak?

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Real Madrid - Monaco THY Euroleague basketbol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda başlayacak? Şifresiz mi yayınlanacak?

THY Euroleague heyecanı kaldığı yerden devam ediyor. Bu akşam saat 21:45'de Real Madrid - Monaco mücadelesi olacak. Peki Real Madrid - Monaco maçı hangi kanalda yayınlanacak, ücretsiz izlenebilecek mi? Real Madrid - Monaco saat kaçta, ne zaman?

Merakla beklenen Real Madrid - Monaco basketbol maçı bugün ekranlara gelecek. Peki Real Madrid - Monaco ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda başlayacak? Ücretsiz yayınlanacak mı? Tüm detaylar haberimizde...

Real Madrid - Monaco Thy Euroleague basketbol maçı 13 Ekim Çarşamba günü akşam saat 21:45 'de başlayacaktır. Yani karşılaşma Türkiye saatiyle akşam 9:45'de başlayacak. Türkiye'nin en kapsamlı haber sitesi, Haberler.com ile haberler devam ediyor.

Real Madrid - Monaco THY Euroleague maçı Bein Sports 4, Digiturk 80, Kablo TV 235 kanallarında yayınlanacaktır.

Basketbol maçı Madrid'de, WiZink Center Stadyumu'nda oynanacak. Haberler.com sizler için en doğru bilgileri araştırıyor. Doğru kaynak için doğru yerdesiniz.

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Haber: Real Madrid - Monaco THY Euroleague basketbol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda başlayacak? Şifresiz mi yayınlanacak? - Haberler
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