Real Madrid - Monaco THY Euroleague basketbol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda başlayacak? Şifresiz mi yayınlanacak?

Merakla beklenen Real Madrid - Monaco basketbol maçı bugün ekranlara gelecek. Peki Real Madrid - Monaco ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda başlayacak? Ücretsiz yayınlanacak mı? Tüm detaylar haberimizde...

REAL MADRİD - MONACO BASKETBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Real Madrid - Monaco Thy Euroleague basketbol maçı 13 Ekim Çarşamba günü akşam saat 21:45 'de başlayacaktır. Yani karşılaşma Türkiye saatiyle akşam 9:45'de başlayacak. Türkiye'nin en kapsamlı haber sitesi, Haberler.com ile haberler devam ediyor.

REAL MADRİD - MONACO BASKETBOL MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Real Madrid - Monaco THY Euroleague maçı Bein Sports 4, Digiturk 80, Kablo TV 235 kanallarında yayınlanacaktır.

REAL MADRİD - MONACO BASKETBOL MAÇI NEREDE OYNANIYOR?

Basketbol maçı Madrid'de, WiZink Center Stadyumu'nda oynanacak. Haberler.com sizler için en doğru bilgileri araştırıyor. Doğru kaynak için doğru yerdesiniz.

Haberler.com - Gündem