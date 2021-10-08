Ravza 4-6 yaş Kur'an Kursu dualarla açıldı

GAZİANTEP (Habermetre) - Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Gaziantep'te yaptırılan Ravza 4-6 yaş Kur'an Kursu'nun açılışını gerçekleştirdi

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Gaziantep'te yaptırılan Ravza 4-6 yaş Kur'an Kursu'nun açılışını gerçekleştirdi.

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş açılış töreninde yaptığı konuşmada, Hazreti Peygamberin, "Sizin en hayırlınız Kur'an'ı öğrenen ve öğreteninizdir" hadis-i şerifini hatırlatarak, "En hayırlı günde, en hayırlı bir açılışta bir aradayız. Allah hayırlı mübarek eylesin. " dedi.

Kursda 4, 5 ve 6 yaşındaki çocukların eğitim alacağını ifade eden Başkan Erbaş, Çocuklarımız, burada Rabbini, Peygamberini öğrenecek. Vatan, millet, bayrak sevgisini; büyüklerine saygı nedir, büyüdükleri zaman küçüklere saygı, sevgi nedir bunu öğrenecek. " diye konuştu.

Başkan Erbaş, 4-6 yaş Kur'an kurslarındaki öğreticilerinin pedegojik formasyon eğitimi aldıklarını belirterek, "Burada ders verecek hocalarımız, çocuklara yönelik davranışlar nasıl olmalı bütün bunlarla ilgili eğitimlerini almış, anne şefkati ile çocuklarımıza sahip çıkan hocalarımız. Buna özellikle dikkat ediyoruz. " ifadelerini kullandı.

Hazreti Peygamberin öldükten sonra üç grup insanın amel defterinin kapanmadığını hep açık kaldığını buyurduğunu hatırlatan Başkan Erbaş, şöyle konuştu:

"Onlardan birisi sadakayı cariye sahibi Müslümanlar. İşte bu 4-6 yaş Kur'an kursunun yerini tahsis eden kardeşimiz. Şu hale getiren Ömer ağabeyimiz bu hadis-i şerifin müjdesine nail olacaklar inşallah. Amel defterleri bu Kur'an kursu bu 4-6 yaş Kur'an kursu sayesinde inşallah hiç kapanmayacak. Katkı sağlayan, vesile olan herkes bu hadis-i şeriften istifade edecek. Çünkü devamında buyuruluyor ki ilminden istifade edilen alimler, hayırlı evlat yetiştiren anne babalar. Bu kursa devam eden çocuklarımızın anne babaları hayırlı evlat yetiştirme niyetiyle bunu yapıyorlar. Onlar da bu müjdeden istifade edecekler inşallah. "

Başkan Erbaş, salgın döneminde Kur'an kursu eğitimlerinin uzaktan çevrim içi yapıldığını dile getirerek, "Salgın dönemi her ne kadar uzaktan eğitim de yapmaya çalışsak da uzaktan eğitimin yüz yüze eğitimin yerini tutmadığını hem orta dereceli okullardaki hem üniversitelerdeki tecrübeler hem de bizim Kur'an kurslarındaki tecrübemiz ortaya koydu. Yüz yüze eğitimin yerini uzaktan eğitim tutmuyor. Şimdi çocuklarımızla öğretmenleri kavuştu elhamdülillah. Camdan cama değil, can dan cana eğitim yapacaksınız İnşallah. " şeklinde konuştu.

Başkan Erbaş, Kur'an kursunun yapımını üstlenen Ömer Bozatlı'ya teşekkür belgesi verdi.

Törende, Gaziantep Valisi Davut Gül ve Gaziantep İl Müftüsü Dr. Hüseyin Hazırlar da birer konuşma yaptı.

Törene, Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Osman Tıraşçı, Eğitim Hizmetleri Genel Müdürü Kadir Dinç, TDV Mütevelli Heyeti 2. Başkanı İhsan Açık ve çok sayıda davetli katıldı.

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