Rapor: E-ticaret Sektöründe Büyük Büyüme

EasyEcom, Hindistan'daki e-ticaretin durumu hakkında tahmine dayalı bir analiz raporu yayınladı. Raporun bulgularına göre, 2021 yılı için toplam e-ticaret satışlarının, geçen yılın toplam e-ticaret satışlarından önemli bir artışla 67-84 Milyar Dolar aralığında bir yerde olacağı tahmin ediliyor. Toplam e-ticaret satışları, 2020'de 52, 57 Milyar Dolara ulaştı ve 2019'da toplam 40, 44 Milyar Dolarlık değer kaydeden satışlardan %30'luk önemli bir artış oldu.

Festival sezonunda e-ticaret satışları son birkaç yıldır istikrarlı bir yükseliş eğilimi izliyor ve bu yıl da farklı olmayacak. Aylarca süren karantinaya rağmen, büyüme kalıcı oldu ve bu festival sezonunda e-ticaret perakende satış 11-14 Milyar Dolar arasında olmasını bekliyoruz. Geçen yılla karşılaştırıldığında, bu bayram sezonunda çevrimiçi satışların %32-68 arasında herhangi bir yerde büyümesi muhtemel.

Küresel bir pandemi baş gösterirken, e-ticaret geçen yıl festival sezonunda perakende satışlarında %66 gibi büyük bir artış gördü. 2019'da, toplam e- Ticaret satışları, ülke çapındaki ilk karantina serisi sırasında sınırlı çevrimdışı hizmetler nedeniyle 2020'de 8, 3 milyar dolara yükselen 5 milyar doları buldu.

EasyEcom Kurucu Ortağı Swati Jindal, "Küresel bir pandeminin ardından hızla değişen müşteri tercihleri ??ve kitleler tarafından dijital olarak benimsenmesi nedeniyle e-ticaret perakendesinin 2021 yılbaşı sezonunda yükselmeye devam edeceğine inanıyoruz. Rakamlar, dijital ticaret gelirinin 2026 ve sonrasına kadar muazzam bir yıllık büyüme kaydetmeye devam edeceğini tahmin ediyor. Bu yılki festival sezonu, D2C markalarının pandemi sırasında maruz kalabilecekleri kayıpları telafi etmelerini sağlayan bu gelir artışına önemli ölçüde katkıda bulunacak. " dedi.

Kaynak: indiaretailing

Yayınlayan: T. C. Ticaret Bakanlığı, Ticaret Araştırmaları ve Risk Değerlendirme Genel Müdürlüğü

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