Rakka'da TSK unsurlarına yönelik saldırı girişiminde bulunan hücreyle bağlantılı 1 şüpheli yakalandı - Haberler
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Rakka'da TSK unsurlarına yönelik saldırı girişiminde bulunan hücreyle bağlantılı 1 şüpheli yakalandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Rakka'da TSK unsurlarına yönelik saldırı girişiminde bulunan hücreyle bağlantılı 1 şüpheli yakalandı İstanbul'da bölücü terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik MİT ve emniyet ekiplerince düzenlenen operasyonda, 4'ü Suriye'nin Rakka kentindeki TSK unsurlarına yönelik saldırı girişiminde bulunan...

İSTANBUL (İHA) - Rakka'da Tsk unsurlarına yönelik saldırı girişiminde bulunan hücreyle bağlantılı 1 şüpheli yakalandı

İSTANBUL - İstanbul'da bölücü terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik MİT ve emniyet ekiplerince düzenlenen operasyonda, 4'ü Suriye'nin Rakka kentindeki TSK unsurlarına yönelik saldırı girişiminde bulunan hücreyle bağlantılı 1 şüpheli yakalandı

Rakka'da TSK unsurlarına yönelik saldırı girişiminde bulunan hücreyle bağlantılı 1 şüpheli yakalandı
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Haber: Rakka'da TSK unsurlarına yönelik saldırı girişiminde bulunan hücreyle bağlantılı 1 şüpheli yakalandı - Haberler
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