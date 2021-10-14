Rakka'da TSK unsurlarına yönelik saldırı girişiminde bulunan hücreyle bağlantılı 1 şüpheli yakalandı
Rakka'da TSK unsurlarına yönelik saldırı girişiminde bulunan hücreyle bağlantılı 1 şüpheli yakalandı İstanbul'da bölücü terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik MİT ve emniyet ekiplerince düzenlenen operasyonda, 4'ü Suriye'nin Rakka kentindeki TSK unsurlarına yönelik saldırı girişiminde bulunan...
İSTANBUL (İHA) - Rakka'da Tsk unsurlarına yönelik saldırı girişiminde bulunan hücreyle bağlantılı 1 şüpheli yakalandı
İSTANBUL - İstanbul'da bölücü terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik MİT ve emniyet ekiplerince düzenlenen operasyonda, 4'ü Suriye'nin Rakka kentindeki TSK unsurlarına yönelik saldırı girişiminde bulunan hücreyle bağlantılı 1 şüpheli yakalandı
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