Rafael Cemo Çetin kimdir? Rafael Cemo Çetin hayatı ve biyografisi! Rafael Cemo Çetin kaç yaşında, nereli? - Haberler
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Rafael Cemo Çetin kimdir? Rafael Cemo Çetin hayatı ve biyografisi! Rafael Cemo Çetin kaç yaşında, nereli?

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Rafael Cemo Çetin kimdir? Rafael Cemo Çetin hayatı ve biyografisi! Rafael Cemo Çetin kaç yaşında, nereli?

Sosyal medya paylaşımları ve açıklamaları ile magazin gündeminden düşmeyen Rafael Cemo Çetin, vatandaşların merak konusu oldu. İşte Rafael Cemo Çetin hakkında merak edilenler. Rafael Cemo Çetin hayatı ve biyografisi. Rafael Cemo Çetin kimdir?

Magazin gündeminde sık sık kendine yer bulan ve sosyal medya açıklamaları ile dikkat çeken Rafael Cemo Çetin merak konusu oldu. İşte Rafael Cemo Çetin hakkında merak edilen Rafael Cemo Çetin kimdir, Rafael Cemo Çetin hayatı ve biyografisi gibi konuların detayları…

RAFAEL CEMO ÇETİN KİMDİR?

Rafael Cemo Çetin, 11 Ağustos 1992 tarihinde Almanya'nın Berlin şehrinde doğdu. Yapımcı ve yönetmen Sinan Çetin'le Alman Rebekka Haas'ın oğlu olarak dünyaya gelen Rafael Cemo Çetin'in Orfeo ve Tess Sahara adında iki tane kardeşi var. kardeşleri vardır. Sinan Çetin'in ilk evliliğinden olan Rüzgar Çetin'in de kardeşidir

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Haber: Rafael Cemo Çetin kimdir? Rafael Cemo Çetin hayatı ve biyografisi! Rafael Cemo Çetin kaç yaşında, nereli? - Haberler
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