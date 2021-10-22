Radyo-yu Humayun seyirciden tam not aldı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları, pandemi nedeniyle verilen 1,5 yıllık aranın ardından seyirciyle buluşma heyecanı yaşıyor. Pandemi sürecini en güzel şekilde değerlendiren ve Kocaelili tiyatro severlere birbirinden güzel Oyunlar hazırlayan Şehir Tiyatroları ''Radyo-yu Humayun'' ile seyirci karşısına çıktı. Oyun ayakta alkışlandı.

RADYO-YU HUMAYUN

Tüm dünyada etkili olan koronavirüs salgını nedeniyle 1,5 yıl sahnelere ara vermek zorunda kalan Kocaeli Şehir Tiyatroları, 'Ustalarla Yan Yana' diyerek Vişne Bahçesi oyunuyla perdelerini açmıştı. Pandemi sürecinde seyirciden uzak kalan Şehir Tiyatroları bu kez de ''Radyo-yu Humayun'' ile seyirci karşısına çıktı.

AYAKTA ALKIŞLANDI

SDKM'de sahnelenen oyunu izleyenler arasında Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Yaşar Çakmak, Şehir Tiyatroları Genel Sanat Yönetmeni Aydın Sigalı yer aldı. Özlem Lale'nin yazdığı İlham Yazar'ın yönettiği 2 perdelik oyun tiyatro severler tarafından uzun süre ayakta alkışlandı.

"25. YILIMIZ DOLU DOLU GEÇECEK"

1,5 yıllık zorunlu bir aranın ardından seyirci ile buluşmaktan büyük keyif aldıklarını belirten Şehir Tiyatroları Genel Sanat Yönetmeni Aydın Sigalı, "Yeni sezon için çok iyi hazırlandık. Radyo-yu Humayun bu sezon için hazırladığımız ikinci oyunumuz. Kasımın 2. haftası Uluslararası Tiyatro Festivaline Vişne Bahçesi oyunuyla katılacağız. Bu bizim için çok önemli. Bir diğer güzel gelişme ise Devlet Tiyatroları ile imzalayacağımız protokol. Devlet Tiyatroları her ay bir oyunu burada sahneleyecek. Bizde farklı bir yere gidip ilimizi temsil edeceğiz. Ocak ayında kurumumuz 25. yılına ulaşıyor. Sizler için çok güzel oyunlar hazırladık" ifadesini kullandı.

"TÜM KOLTUKLARIMIZIN DOLACAĞI OYUNLAR YAKIN"

Başkan Vekili Çakmak ise "1,5 yılın ardından bugün seyirciyle buluşan Şehir Tiyatromuzu ve oyuncularımızı kutluyorum. Pandemi nedeniyle zorunlu bir aramız oldu. Uzun süre ayrı kaldık. İnşallah en kısa zamanda bütün koltukların dolduğu oyunları da izleyeceğiz. Bu gecede emeği geçen tüm oyuncularımızı kutluyorum" dedi. Konuşmaların ardından Başkan Vekili Çakmak, tarafından yazar Özlem Lale ve yönetmen İlham Yazar'a plaket takdim edildi.

OYUNUN KONUSU

Hayri ve Hayrunnisa, 1.Dünya Savaşı arifesinde, İstanbul'da babalarından kalma konaklarında, kalfaları Efser'le mütevazı bir hayat sürmektedirler. İşinden kovulan Hayri yüzünden zora giren hayatları, Kenan ve Mehmet kardeşlerin dâhil olmasıyla ve radyo icat etmeye çalışmalarıyla iyice içinden çıkılmaz hal alır. İki perdelik komedide Kocaelili tiyatro severler gönüllerince eğlenecek.

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