Radyo Başakşehir'e 'Yılın İnternet Radyosu' ödülü - Haberler
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Radyo Başakşehir'e "Yılın İnternet Radyosu" ödülü

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
Radyo Başakşehir'e

Radyo Başakşehir'e bir ödül de Uluslararası Kristal Elmas Ödülleri'nden geldi.

BAŞAKŞEHİR , İSTANBUL (İHA) - Radyo Başakşehir'e bir ödül de Uluslararası Kristal Elmas Ödülleri'nden geldi. Radyo Başakşehir, "Yılın İnternet Radyosu" ödülüne layık görüldü.

13 Şubat 2020'de yayın hayatına "Mutluluğun Sesi" sloganıyla başlayan Radyo Başakşehir, sadece ilçede değil, İstanbul ve Türkiye genelinde dinleyicisine ulaşıyor. Farklı içerik ve programlarla dinleyicilerin beğenisini toplayan Radyo Başakşehir'e bir ödül de Uluslararası Kristal Elmas Ödülleri'nden geldi.

Spor, sanat ve iş dünyasından birçok ismin ödüle layık görüldüğü gecede Radyo Başakşehir, "Yılın İnternet Radyosu" ödülüne layık görüldü. Geleneksel radyodan aldığı gücü kamu sorumluluğu ile birleştirip "mutluluğun sesi" mottosuyla dijital ortamda dinleyicilerine ulaştıran Radyo Başakşehir'in ödülünü Genel Yayın Yönetmeni Necip Fazıl Ergüt aldı.

Günlük dinlenme sayısı 40 bin

Radyo Sokağı'ndan Murat Çiçek ile Gündem'e kadar birbirinden farklı programları dinleyiciyle buluşturan Radyo Başakşehir'in günlük dinlenme sayısı ortalama 40 bine ulaştı. Siyaset ve sanat dünyasından yüzlerce konuğun ağırlandığı Radyo Başakşehir'de, genç yetenekler için 5. dönem Radyo Akademi dersleri tüm hızıyla devam ediyor. Eğitimlerde kursiyerler usta radyoculardan ders alma imkanına sahip oluyor. Akademiden mezun olan öğrenciler ise Radyo Başakşehir'de program yapma fırsatını yakalıyor. - İSTANBUL

Radyo Başakşehir'e Yılın İnternet Radyosu ödülü

Radyo Başakşehir'e Yılın İnternet Radyosu ödülü

Radyo Başakşehir'e Yılın İnternet Radyosu ödülü

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Haber: Radyo Başakşehir'e 'Yılın İnternet Radyosu' ödülü - Haberler
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