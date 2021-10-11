Putin ve Paşinyan Karabağ'da istikrar sağlanması için atılacak adımları ele alacak - Haberler
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Putin ve Paşinyan Karabağ'da istikrar sağlanması için atılacak adımları ele alacak

AA / Emre Gürkan Abay - Haberler | Güncel
Putin ve Paşinyan Karabağ'da istikrar sağlanması için atılacak adımları ele alacak

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile Karabağ'da istikrarın sağlanması için atılacak adımları görüşecek.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile Karabağ'da istikrarın sağlanması için atılacak adımları görüşecek.

Kremlin'den yapılan yazılı açıklamada, Putin ile Paşinyan'ın yarın Moskova'da bir araya gelecekleri belirtildi.

Görüşmede, Karabağ'a ilişkin Rusya, Azerbaycan ve Ermenistan liderlerinin, 10 Kasım 2020 ve 11 Ocak 2021 bildirilerinin hayata geçirilmesine dair sürecin ele alınacağı bilgisine yer verilen açıklamada, "Bölgede istikrarın güçlendirilmesi ve ekonomik bağların kurulması için atılacak adımların da değerlendirilmesi planlanıyor." ifadesi kullanıldı.

Putin ve Paşinyan'ın yarınki görüşmede ikili ilişkileri de istişare edeceğinin vurgulandığı açıklamada, Avrasya bölgesindeki birlikler nezdinde entegrasyon süreçlerinin de değerlendirileceği bildirildi.

AA / Emre Gürkan Abay - Son Dakika Haberleri
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Haber: Putin ve Paşinyan Karabağ'da istikrar sağlanması için atılacak adımları ele alacak - Haberler
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