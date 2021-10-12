Putin, vatandaşların düşük gelirlerini Rus toplumunun 'asli düşmanı' ilan etti - Haberler
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Putin, vatandaşların düşük gelirlerini Rus toplumunun "asli düşmanı" ilan etti

AA / Emre Gürkan Abay - Haberler | Güncel
Putin, vatandaşların düşük gelirlerini Rus toplumunun

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rus toplumunun çok sayıda ortak zorlukla karşı karşıya bulunduğunu belirterek, "İstikrarlı kalkınmayı, demografimizi tehdit eden asıl düşmanımız, vatandaşlarımızın, milyonlarca insanımızın düşük geliridir.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rus toplumunun çok sayıda ortak zorlukla karşı karşıya bulunduğunu belirterek, "İstikrarlı kalkınmayı, demografimizi tehdit eden asıl düşmanımız, vatandaşlarımızın, milyonlarca insanımızın düşük geliridir." dedi.

Putin, Duma seçimlerinden sonra ilk defa yeni milletvekilleri ile Kremlin Sarayı'nda bir araya geldi.

Burada ülke ekonomisine dair değerlendirmelerde bulunan Putin, "Enflasyon, bu yıl tahmin edilen yüzde 5,8 seviyesinin üzerinde gerçekleşecek. Yüksek enflasyon, nüfusun en yoksul katmanlarını vuruyor. Bunu anlamalı, bilmeli ve buna göre tepki vermeliyiz." diye konuştu.

Vatandaşların enflasyon karşısında desteklenmesine yönelik çeşitli adımlar atılacağını belirten Putin, "Hükümete bir ay içinde vatandaşlarımıza yönelik sosyal destek tedbirlerine ilişkin ek teklifler sunması talimatını verdim." dedi.

Rusya'nın en büyük sorunlarından birinin yoksulluk olduğuna dikkati çeken Putin, şunları kaydetti:

"Ülkemiz, yani tüm toplumumuz karmaşık zorluklarla karşı karşıya. İstikrarlı kalkınmayı, demografimizi tehdit eden asıl düşmanımız, vatandaşlarımızın, milyonlarca insanımızın düşük geliridir. Asli görevimiz, vatandaşların gelirlerini artırmak, ülkenin tüm bölgelerinde istihdam yaratmak, ekonomiyi daha da büyütmek, yüksek teknolojili endüstrileri desteklemek, küçük işletmelerin gelişimini kısıtlayan engelleri kaldırmak, böylece insanlara mümkün olduğunca çok fırsat tanımaktır."

AA / Emre Gürkan Abay - Son Dakika Haberleri
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Haber: Putin, vatandaşların düşük gelirlerini Rus toplumunun 'asli düşmanı' ilan etti - Haberler
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