Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna üzerinden Avrupa'ya gaz sevkiyatının 2021'de taahhüt edilen seviyeleri geçeceğini belirterek, " Gazprom'un Ukrayna üzerinden daha fazla hacmi sevk etmesi ekonomik olarak karlı değil. Yeni sistemlerden sevkiyat çok daha ucuz." dedi.

Putin, başkent Moskova'da Rus yetkililerle enerji alanındaki gelişmeleri değerlendirdi.

Gazprom'un Ukrayna üzerinden Avrupa'ya doğal gaz sevkiyatını artırdığına işaret eden Putin, "Ukrayna üzerinden sevkiyatla ilgili çok fazla spekülasyon yapıldığını görüyoruz. Bizim Ukrayna'dan sevkiyata yönelik taahhüdümüz yıllık 40 milyar metreküp. Yılın ilk 9 ayında bu sevkiyatlar arttı. Bu artış yüzde 8'den daha fazla. Ukrayna üzerinden Avrupa'ya gaz sevkiyatının 2021'de taahhüt edilen seviyeleri geçeceğini rahatlıkla söyleyebiliriz." diye konuştu.

Ukrayna üzerinden daha fazla doğal gaz sevkiyatı yapmanın Rusya açısından karlı olmadığını aktaran Putin, "Gazprom'un Ukrayna üzerinden daha fazla hacmi sevk etmesi ekonomik olarak karlı değil. Yeni sistemlerden sevkiyat çok daha ucuz. Sevkedilen hacme bağlı olarak yılda 3 milyar dolar civarında daha ucuz." dedi.

Gazprom'un yurt dışında müşteri taleplerini geri çevirmediğini vurgulayan Putin, "Gazprom'un, uygun başvuruları yapmaları halinde tüketicilerine arzı artırmayı reddettiği bir vaka tarihte olmamıştır." ifadesini kullandı.

"Gaz fiyatları tüm tarihi rekorları kırdı"

Avrupalı yetkililerin enerji krizi konusunda yaptıkları hatalara dikkati çeken Putin, "Küresel enerji sektörü yaygaraya müsamaha göstermez. Buradaki yatırım planları uzun vadelidir. Bu nedenle, telaşlı adımlar piyasadaki mevcut duruma bakılırsa şimdiden ciddi dengesizliklere yol açmaktadır." değerlendirmesinde bulundu.

Putin, Avrupa'nın uzun vadeli doğal gaz sözleşmelerini azaltmaya yönelik hamlelerini de eleştirerek, "Bugün, bu politikanın hatalı olduğu kesinlikle açık hale geldi. Sonuç olarak, gaz fiyatları tüm tarihi rekorları kırdı. Bin metreküp başına 2 bin dolar zorlanıyor. Bu rakam geçen yılın ortalama fiyatının on katından fazla." diye konuştu.