Putin, Merkel ve Macron Ukrayna konusunu telefonda görüştü

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Almanya Başbakanı Angela Merkel ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile Ukrayna konusunu telefonda görüştü.

Kremlin Sarayı'ndan yapılan açıklamaya göre, Putin, Merkel ve Macron telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Ukrayna'nın doğusundaki krizin ele alındığı görüşmede, bu meseleye ilişkin çözüm sürecinin yavaşladığından endişe duyulduğu ifade edildi.

Putin'in, Ukrayna yönetiminin konuyla ilgili anlaşmaları yerine getirmediğini savunduğu görüşmede, üç lider, bu meseleye ilişkin 2015'te yapılan Minsk anlaşmalarının uygulanmasının önemini ve ileride Normandiya Formatı kapsamında koordinasyonun sağlanmasıyla ilgili olduklarını vurguladı.

Merkel, Macron ve Putin, görüşmede, ilgili kurumlara Normandiya Formatı kapsamında temas ve çalışmaların yoğunlaştırılması yönünde talimat verdi.

Ayrıca, görüşmede, Afrika kıtasında terörle mücadele dahil diğer uluslararası meseleler de ele alındı.