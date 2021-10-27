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Putin'in, ABD'nin Esed rejimine uyguladığı yaptırımları hafifletmesi için İsrail'den yardım istediği bildirildi

AA / Mustafa Deveci - Haberler | Güncel
Putin'in, ABD'nin Esed rejimine uyguladığı yaptırımları hafifletmesi için İsrail'den yardım istediği bildirildi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in İsrail Başbakanı Naftali Bennett'ten, Rus şirketlerinin Suriye'nin yeniden inşasında yer almasının önünü açmak için ABD'yi Esed rejimine yönelik yaptırımların bir kısmını hafifletmeye teşvik etmesini istediği belirtildi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in İsrail Başbakanı Naftali Bennett'ten, Rus şirketlerinin Suriye'nin yeniden inşasında yer almasının önünü açmak için ABD'yi Esed rejimine yönelik yaptırımların bir kısmını hafifletmeye teşvik etmesini istediği belirtildi.

Amerikan Axios sitesinde adı açıklanmayan İsrailli yetkililere dayandırılan haber de, Putin'in Rusya'nın etkisini artırmak ve gelir elde etmek için Rus şirketlerinin Suriye'nin yeniden inşasındaki büyük projeleri almasını istediğini ifade etti.

Putin'in 22 Ekim'de Rusya'nın Soçi kentinde yaptığı görüşmede, Bennett'e bazı Rus şirketlerin ABD yaptırımlarından etkilenmek istemedikleri için Suriye'de iş yapmaktan korktuğunu dile getirdiği aktarıldı.

Görüşmede Putin'in Bennett'ten ABD'yi Esed rejimine yönelik yaptırımların bir kısmını hafifletmeye teşvik etmesi talebinde bulunduğu kaydedildi.

Rusların, halihazırda ABD yaptırımları altında olması nedeniyle İran şirketlerinin büyük projeleri almasının önünü açtığı ve böylece İran'ın Suriye'deki etkisini artırdığını ileri sürdüğüne işaret edildi.

Haber de, Rusların İsrail'in İran'ın Suriye'deki kontrolünü zayıflatma konusundaki ilgisinin, Bennett hükümetini ABD yönetimini yaptırımları hafifletmeye zorlamaya teşvik edeceğini umduğuna dikkati çekildi.

AA / Mustafa Deveci - Son Dakika Haberleri
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