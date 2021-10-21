Putin, BM Güvenlik Konseyinin daha dengeli olması için değişimi destekliyor

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) daha dengeli olması için bir şeyler yapılması gerektiğini belirterek, "Bu düşüncede (Cumhurbaşkanı Recep Tayyip) Erdoğan haklı. Bu kurum 2. Dünya Savaşı'ndan sonra doğdu. O zaman belirli bir güç dengesi vardı. Şimdi bunlar değişiyor." dedi.

Putin, Uluslararası Valday Tartışma Kulübünün Soçi'deki toplantısında, gündeme ilişkin soruları cevapladı.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "İnsanlığın kaderinin 2. Dünya Savaşı'nın galibi bir avuç ülkenin insafına bırakılamayacağını, bırakılmaması gerektiğini savunuyoruz." sözlerine katılıp katılmadığı sorulan Putin, buna katılmadığını belirtti.

Erdoğan'ın Rusya ziyaretinde kendisinin bu konuyu açtığını, bu yöndeki tezlerin içerisindeki bazı düşünceleri desteklediğini anlatan Putin, "İyi bir analiz tabii ki. Türkiye'nin liderinin bunu neden söylediği anlaşılıyor. Görünüşe göre Erdoğan, Türkiye'nin BMGK'da olmasını isterdi. Ancak buna sadece Rusya karar veremez. Buna konsensüs ile karar verilmesi gerekir." diye konuştu.

Bunun bir "denge meselesi" olduğunu vurgulayan Putin, Erdoğan'a "daimi üyelerin veto hakkının kaldırılması halinde Birleşmiş Milletlerin (BM) o gün öleceğini, organizasyonun 'milletler ligi'ne ve 'tartışma alanı'na dönüşeceğini" söylediğini aktardı.

BMGK'de değişimin gerektiğini ancak BM'nin esas temelinin yok edilmesinden yana olmadığını dile getiren Putin, "BMGK'de 5 daimi üye var ve veto hakkına sahip. Bu organizasyonun daha dengeli olması için neler yapılması gerektiğini düşünmek lazım. Gerçekten bu doğru. Yani bu düşüncede Erdoğan haklı. Bu kurum 2. Dünya Savaşı'ndan sonra doğdu. O zaman belirli bir güç dengesi vardı. Şimdi bunlar değişiyor, değişti." ifadelerini kullandı.

Değişimin global olduğunu vurgulayan Putin, örnek olarak Çin'in satın alma gücünün ABD'yi geçmesini, Hindistan'ın ekonomisinin hızla gelişmesini, Afrika ve Latin Amerika'daki değişimleri gösterdi. Putin, "Bütün bunları düşünmek lazım. Hata yapılmamalı." dedi.