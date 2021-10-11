Pursaklar'da mahalle konakları yoğun ilgi görüyor - Haberler
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Pursaklar'da mahalle konakları yoğun ilgi görüyor

AA / Soner Aksakal - Haberler | Güncel
Pursaklar'da mahalle konakları yoğun ilgi görüyor

Ankara'nın Pursaklar ilçesinde belediye tarafından iki ayrı mahalleye kazandırılan mahalle konakları yoğun ilgi görüyor.

Ankara'nın Pursaklar ilçesinde belediye tarafından iki ayrı mahalleye kazandırılan mahalle konakları yoğun ilgi görüyor.

Belediye, taziye, bayramlaşma, mevlit okutma, kına, toplantı, asker uğurlama, hanımlar matinesi ve özel programlarda kullanılması, ilçe halkının sosyal hayatına canlılık kazandırılması amacıyla iki ayrı salon konsepti ile konak inşa etti.

Hizmete açılan mahalle konakları ilk haftadan itibaren kadınlar tarafından yoğun ilgi görmeye başladı.

Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, "Hemşehrilerimizin kına, hanımlar matinesi, toplantı, taziye gibi etkinliklerini gerçekleştirmek için nezih, temiz ve düzenli ortamlara ihtiyaçları vardı. Mahalle konaklarımızın faaliyete geçmesi ile hemşerilerimiz her türlü organizasyonlarını rahatlıkla gerçekleştirebiliyor. Mahallelerimizde önemli bir ihtiyacı karşılayan ve ilçe sakinlerimizin büyük teveccühünü kazanan mahalle konaklarımızı zamanla diğer mahallelerimize de yaparak daha geniş alanda hizmet vermeyi planlıyoruz." dedi.

Pursaklar'da mahalle konakları yoğun ilgi görüyor

Pursaklar'da mahalle konakları yoğun ilgi görüyor

Pursaklar'da mahalle konakları yoğun ilgi görüyor

Pursaklar'da mahalle konakları yoğun ilgi görüyor

AA / Soner Aksakal - Son Dakika Haberleri
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Haber: Pursaklar'da mahalle konakları yoğun ilgi görüyor - Haberler
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