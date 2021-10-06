Pursaklar Devlet Tiyatroları, 'Bizim Yunus' adlı tiyatro oyunuyla kapılarını açıyor - Haberler
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Pursaklar Devlet Tiyatroları, "Bizim Yunus" adlı tiyatro oyunuyla kapılarını açıyor

AA / Soner Aksakal - Haberler | Güncel
Pursaklar Devlet Tiyatroları,

Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Tiyatroları Pursaklar Sahnesi, "Bizim Yunus" adlı tiyatro oyunuyla kapılarını tiyatroseverlere açacak.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Tiyatroları Pursaklar Sahnesi, "Bizim Yunus" adlı tiyatro oyunuyla kapılarını tiyatroseverlere açacak.

Baştan aşağıya yenilenen ve modern bir görünüme kavuşan 679 sandalyeli Pursaklar Sahnesi, 200 metrekarelik sahne alanıyla da dikkati çekiyor.

"Bizim Yunus" adlı tiyatro oyunu ile perdelerini aralayacak olan Devlet Tiyatroları Pursaklar Sahnesi, başkentlileri hizmet vermeye başlayacak.

Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, ilçe sakinlerini teatral gösterilerle buluşturarak kültür ve sanat ile iç içe bir Pursaklar'a kavuşmaya sayılı günlerin kaldığını belirtti.

Çetin, "Önümüzdeki günlerde ilk perdemizi açmış olacağız. Pursaklar Belediyesi olarak bizler de büyük bir heyecan içerisindeyiz. Önümüzdeki günlerde gerçekleştirilecek olan tiyatro gösterilerinin hemşehrilerimize iyi bir moral olacağını düşünüyorum. Belediye olarak sanata ve sanatçılarımıza hak ettiği değeri veren bir anlayışla çalışmalarımızı sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.

AA / Soner Aksakal - Son Dakika Haberleri
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