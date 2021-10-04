Pursaklar'da 'Hayvanları Koruma Günü' düzenlenen etkinlikle kutlandı - Haberler
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Pursaklar'da "Hayvanları Koruma Günü" düzenlenen etkinlikle kutlandı

AA / Soner Aksakal - Haberler | Güncel
Pursaklar'da

Ankara'nın Pursaklar ilçesinde 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

PURSAKLAR, ANKARA (AA) - Ankara'nın Pursaklar ilçesinde 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

Pursaklar Belediyesi yeni hizmet binası önünde düzenlenen etkinliğe, Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, Tarım ve Orman İl Müdürü Bülent Korkmaz, Belediye başkan yardımcıları, meclis üyeleri, öğrenciler ve hayvanseverler katıldı.

Etkinlikte konuşan Tarım ve Orman İl Müdürü Korkmaz, hayvanların her zaman korunması gerektiğini söyledi.

"Son dönemde kent nüfusunun artmasıyla can dostlarımızın da sayısında bir atış var. Bunların ihtiyaçları, korunması ve onlarla beraber yaşama kültürüne de sahip olmamız gerekir." diyen Korkmaz, bunun için hem Bakanlığın hem de yerel yönetimlerin ortak çalışmalar yaptığını aktardı.

Korkmaz, "Yakın zamanda sahipli hayvanlar için veteriner hekimler birliği ile bir protokol imzaladık. Sahipli hayvanların kayıt altına alınmasıyla ilgili protokolü imzalayarak veteriner hekimlerimize yetkiyi verdik. " diye konuştu.

Belediye Başkanı Çetin ise, çocuklara hayvan sevgisinin aşılanmasının önemine değinerek, "Hayvan sevgisi küçük yaşlarda başlıyor. Hayvan sevgisini aşılamayı istiyoruz ama ailelere de burada çok iş düşüyor. Çocuklarla hayvanları bizler buluşturacağız ama ailelerin de çocuklarını alıp gelmeleri lazım. Besleme noktalarımızın sayısını artırdık. 70 besleme noktası yaptık. Merkezi yerlerde 60 barınak ve kulübe inşa ettik. 137 sokak hayvanını sahiplendirdik. Bunlarla birlikte mama dağıtımı da yapıyoruz." dedi.

Etkinliğe katılanlar daha sonra Pursaklar Belediyesi sokak hayvanları besleme noktalarını ziyaret ederek, hayvanları elleriyle beslediler.

Pursaklar'da Hayvanları Koruma Günü düzenlenen etkinlikle kutlandı

Pursaklar'da Hayvanları Koruma Günü düzenlenen etkinlikle kutlandı

AA / Soner Aksakal - Son Dakika Haberleri
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Haber: Pursaklar'da 'Hayvanları Koruma Günü' düzenlenen etkinlikle kutlandı - Haberler
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