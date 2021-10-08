Pursaklar Belediyesi Sahipsiz Kedilere Sıcak Bir Yuva Arıyor

Gerçekleştirmiş olduğu projelerle sokak hayvanlarının sağlıklı koşullarda hayatlarını sürdürmeleri için büyük çaba sarf eden Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, sevimli dostlara kucak açmak isteyen hayvan severleri kedi evine bekliyor.

Sokak hayvanlarının yaşam şartlarını iyileştirmek için çalışmalarını aralıksız sürdüren Pursaklar Belediyesi, sahipsiz köpek ve kedileri, sıcak yuvalara ve sevgi dolu ailelere kavuşturmak amacıyla sahiplendirme faaliyetlerine devam ediyor.

Her canlının sıcak bir yuvayı hak ettiğini ifade eden Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, Pursaklar Belediyesi Veteriner hekimlerince geçtiğimiz günlerde ilçede olumsuz şartlarda yaşayan ve koruma altına alınan sevimli dostları, hayvan sever vatandaşların sahiplenmesi için çağrıda bulundu.

"Sahiplenilmeyi bekleyen çok güzel yavrular var"

Sıcak yuvalarının kapılarını sadık bir dosta açmak isteyen hayvan severleri kedi evine beklediklerini belirten Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin; "Burada hayvanlara çok iyi bakılıyor. Ancak, onların sıcak bir yuvaya ihtiyacı var. Sahiplenilmeyi bekleyen çok güzel yavrular var. Onlara sıcak bir yuva verebilecek hayvan severleri Kedi Evimize bekliyoruz" dedi.

Habermetre - Son Dakika Haberleri