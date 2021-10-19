Pürenli Yaylası'nda sonbaharda renk cümbüşü yaşanıyor
AA / İlhami Çetin - Haberler | Kültür Sanat
Bolu ve Düzce sınırlarında bulunan Pürenli Yaylası'nda sonbaharda yaşanan renk cümbüşü, ziyaretçilerine güzel manzaralar sunuyor.
DÜZCE (AA) - Bolu ve Düzce sınırlarında bulunan Pürenli Yaylası'nda sonbaharda yaşanan renk cümbüşü, ziyaretçilerine güzel manzaralar sunuyor.
Düzce'ye 28, Bolu'ya 45 kilometre uzaklıktaki 1400 rakımlı Pürenli Yaylası, sonbaharda farklı güzelliğe büründü.
Sarı, kahverengi ve yeşilin binbir tonunu barındıran yayladaki ağaçlarda renk cümbüşü yaşanıyor.
Hazan mevsiminin güzelliklerini seyretmek isteyenler, Pürenli Yaylası'na gelerek manzaranın keyfini çıkarıyor.
Yayladan köye dönüş zamanının geldiğinin haber cisi "vargit" çiçekleri de bölgeyi süsledi.
Ziyaretçiler, güz renklerinin hakim olduğu yaylada çiçekler arasında fotoğraf çektiriyor.
AA / İlhami Çetin - Son Dakika Haberleri