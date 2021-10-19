PUBG New State'in yeni çıkış tarihi belli oldu!

PUBG New State çok fazla ses getirdi. Duyurudan alfa testine kadar oyuncular, geliştiricilerin onlar için neler hazırladığına dair bir fikir edindi. Şubat 2021'de ön kayıt başladığından beri, kullanıcılar oyunun çıkmasını sabırsızlıkla bekliyor. Krafton çok yakında en yeni oyunu PUBG New State için bir fragman yayınlayacak. Ayrıca oyunun 2021 Kasım ayının ortalarında yayınlanması bekleniyor.

Geliştiricilerin bir önceki tarihten birkaç ay önce, 2021'in ikinci yarısında olası bir sürüm duyurusu, oyun için heyecanı artırdı. Son gönderilere göre, oyuncuların PUBG serisindeki en yeni oyunu deneyimlemelerine sadece birkaç hafta kaldı gibi görünüyor.

PUBG New State için ilk beklenen çıkış tarihi 8 Ekim olarak belirtilmişti. PUBG geliştiricisi Krafton tarafından, PUBG New State'in çıkışıyla ilgili şu açıklamayı yapıldı;

PUBG New State'in resmi Twitter hesabı, lansman fragmanının birkaç gün içinde sosyal medya hesaplarından yayınlanacağını duyurdu. Çıkışına oldukça az kalan PUBG'nin yeni oyunu hakkında ne düşünüyorsunuz? Hemen aşağıdaki yorumlar kısmında belirtmeyi unutmayın!

Playerbros - Son Dakika Haberleri