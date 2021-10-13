PUBG Mobile Pro League Türkiye'de 2. hafta 1. gün sonuçları! - Haberler
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PUBG Mobile Pro League Türkiye'de 2. hafta 1. gün sonuçları!

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PUBG Mobile Pro League Türkiye'de 2. hafta 1. gün sonuçları!

PUBG Mobile Pro League Türkiye'de 2. hafta 1. gün sonuçları!

PUBG Mobile Pro League Türkiye'de 2. hafta 1. gün karşılaşmaları oynandı ve takımlar sıralamada yerlerini aldı. 2. Haftanın ilk gününde sağlam bir başlangıç yapan Futbolist ekibi ve Next Rüya Gaming ekibi 60 puan ile zirve yarışında sırası ile birinciliği ve ikinciliği aldı.

Zirve yarışının devamında SuperMassive Blaze 56 puan ile yer alırken Beşiktaş Esports'da 49 puan ile onu takip etti. Turnuvanın favori takımlarından biri olan S2G Esports ise 39 puan ile Beşiktaş'ın hemen arkasında yer aldı!

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Haber: PUBG Mobile Pro League Türkiye'de 2. hafta 1. gün sonuçları! - Haberler
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