PUBG Mobile Pro League Türkiye 3. hafta maçları başlıyor!

Haftalardır maçlarını ve yayınlarını takip ettiğimiz PUBG Mobile Pro League Türkiye turnuvasında artık son düzlüğe resmen girmiş bulunmaktayız. 16 finalistin belirleneceği bu haftanın mücadeleleri dakikalar sonra canlı yayınlarda başlıyor!

Süper Hafta Sonu maçlarının da tamamlanması ile haftalık maçların da yavaş yavaş sonuna geliyoruz. İnanılmaz heyecanlı ve dolu dolu geçen 3 haftalık espor serüveni de bu hafta sonundan sonra tamamlanmış olacak. Takımlar ise şampiyonluk unvanını almak için kıyasıya mücadelesini sürdürecek!

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