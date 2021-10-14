PUBG Mobile Pro League Türkiye 2. hafta 2. gün maçları tamamlandı! - Haberler
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PUBG Mobile Pro League Türkiye 2. hafta 2. gün maçları tamamlandı!

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PUBG Mobile Pro League Türkiye 2. hafta 2. gün maçları tamamlandı!

PUBG Mobile Pro League Türkiye 2. hafta 2. gün maçları tamamlandı!

PUBG Mobile Pro League Türkiye 2. hafta 2. gün maçları tamamlandı, Futbolist bir maçta en çok puan alarak adını zirveye yazdırdı. Turnuvanın ikinci gününde takımların sıralamaları şöyle şekillendi.

İlk gün 60 puan ile zirveyi paylaşan Futbolist ve Next Rüya Gaming arasındaki fark 36 puana çıktı. Next Rüya Gaming ikinciliği 114 puan ile Papara SuperMassive Blaze'e kaptırdı. Beşiktaş Esports ve Next Rüya Gaming ise toplam 102 puan ile sırası ile üçüncü ve dördüncü sırada yer aldı.

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Haber: PUBG Mobile Pro League Türkiye 2. hafta 2. gün maçları tamamlandı! - Haberler
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