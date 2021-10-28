PUBG Mobile bir ilke daha imza atıyor ve Türkiye miraslarını geziyor!

Mobil oyun devi PUBG Mobile bir ilke daha imza atıyor ve PUBGM esporcuları ile birlikte Türkiye miraslarını gezmeye başlıyor. Ekip, PUBG Mobile'ın efsaneleri ile Türkiye'nin en değerli bölgelerini gezerek öğrenecek ve seyirciler ile paylaşacak!

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Espor ve oyun camiasında görmediğimiz bir hareket olan bu video serileri şimdiden tüm takipçileri heyecanlandırmış görünüyor!

Serinin ilk bölümünde Futbolist'in yıldız oyuncusu Solkay ile Sultanahmet'i gezmeye hazırsan seni PUBG Mobile Youtube kanalına yönlendiriyoruz. Serinin ilk bölümünün hemen ardından ise FrozeNNX ile Safranbolu'yu gezmeye hazır olun!

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