PTT teşkilatı 181'inci yılını kutluyor - Haberler
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PTT teşkilatı 181'inci yılını kutluyor

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
PTT teşkilatı 181'inci yılını kutluyor

PTT'nin kuruluşunun 181. yıldönümü kutlamaları kapsamında 181'inci müşteriye hediye verilirken, kurum yöneticileri Vali Erol Ayyıldız makamında ziyarete edildi.

ESKİŞEHİR (İHA) - PTT'nin kuruluşunun 181. yıldönümü kutlamaları kapsamında 181'inci müşteriye hediye verilirken, kurum yöneticileri Vali Erol Ayyıldız makamında ziyarete edildi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'na bağlı hizmet veren, Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi (PTT AS) 181. yaşını kutluyor. Posta, kargo, lojistik, e-ticaret, bankacılık ve sigortacılık gibi birçok sektörlerde 181 yıldır hizmet veren PTT, yıldönümü kutlamaları kapsamında Eskişehir'de 181'inci müşterisine içinde pul albümü olan hediye paketi verdi. PTT Eskişehir Başmüdürü Tufan Üner'in hediyesini verdiği günün 181'inci müşterisi ile hatıra fotoğrafı çekinildi.

Yıldönümü kutlamaları kapsamında PTT Eskişehir Başmüdürü Tufan Üner ve beraberindekiler, Eskişehir Valisi Erol Ayyıldız'ı ziyaret ederek çiçek hediye etti. - ESKİŞEHİR

PTT teşkilatı 181'inci yılını kutluyor

PTT teşkilatı 181'inci yılını kutluyor

PTT teşkilatı 181'inci yılını kutluyor

PTT teşkilatı 181'inci yılını kutluyor

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