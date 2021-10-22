PTT'nin kuruluşunun 181. yıl dönümü kutlanıyor

Posta ve Telgraf Anonim Şirketi'nin ( Ptt ) 181'inci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

Gaziantep PTT Başmüdürü Mevlüt Burgaç, Başmüdürlük binasında düzenlenen basın toplantısında, PTT'nin 181. yıllını kutlamaktan memnuniyet duyduğunu dile getirdi.

PTT ailesinin posta, kargo, lojistik, e-ticaret, bankacılık ve sigortacılık alanlarında hizmet verdiğini ifade eden Burgaç, "181 yıldır yenilikçi bakış açısıyla teknolojik yatırımlarımızın yanı sıra, kaliteli ve güvenli hizmet anlayışıyla ürün ve hizmet çeşitliliğimizi her geçen gün arttırmayı sürdürüyoruz." dedi.

Salgın döneminde posta teşkilatlarının öneminin daha iyi anlaşıldığını kaydeden Burgaç, şunları söyledi:

"Pandemi döneminde de çalışmalarımıza hız kesmeden devam ederek, tıpkı dün olduğu gibi bugün de müşterilerimizin en büyük destekçisi olmayı sürdürüyoruz. Salgının yayılmaya başladığı günden itibaren, toplum sağlığının korunması için alınan tedbirlere uyarak, tüm çalışmalarımız ve yaygın hizmet ağımız ile Türkiye'nin dört bir yanında hizmetlerimizi ulaştırma gayesini birleştiren bir yol haritası çiziyoruz."

Burgaç, şubede 181'inci müşteriye çeşitli hediyeler verdi.