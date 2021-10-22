PTT'nin kuruluşunun 181. yıl dönümü kutlanıyor - Haberler
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PTT'nin kuruluşunun 181. yıl dönümü kutlanıyor

AA / Bayram Sarayoğlu - Haberler | Güncel
PTT'nin kuruluşunun 181. yıl dönümü kutlanıyor

Artvin Valisi Yılmaz Doruk, PTT'nin kuruluşunun 181. yıl dönümü münasebetiyle PTT Başmüdürü Gönül Kocaman ve beraberindeki heyeti kabul etti.

ARTVİN (AA) - Artvin Valisi Yılmaz Doruk, Ptt'nin kuruluşunun 181. yıl dönümü münasebetiyle PTT Başmüdürü Gönül Kocaman ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Doruk, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, kuruluş yıl dönümünü kutladığı PTT'nin tüm çalışanlarına görevlerinde başarı diledi.

Kocaman ise Artvin PTT Başmüdürlüğü olarak yaptıkları çalışmalara ilişkin Vali Doruk'a bilgi sundu.

İki asra yaklaşan tarihe sahip PTT'nin Türkiye'nin en köklü kurumlarından biri olduğunu belirten Kocaman, PTT'nin müşteri merkezli hizmet anlayışıyla geçmişte olduğu gibi bugün de çalışmalarını sürdürdüğünü söyledi.

Kocaman, Milli Mücadelenin 100. yıl dönümü anısına hazırlanan pul albümünü Vali Doruk'a takdim etti.

PTT'nin kuruluşunun 181. yıl dönümü kutlanıyor

AA / Bayram Sarayoğlu - Son Dakika Haberleri
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