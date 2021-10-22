PTT'nin 181. Kuruluş Yıldönümünde Vali Karadeniz'e Ziyaret

MANİSA (Habermetre) - PTT Teşkilatının kuruluşunun 181. yılı yıldönümü münasebetiyle Manisa PTT Başmüdürü Beytullah Baybunar ve personeli, Vali Yaşar Karadeniz'e ziyarette bulundu.

PTT'nin 181 yıldır özellikle birbirine hasretlik çeken, gurbette yaşayan insanların bizim yazılı ve müzikal kültürümüze çok büyük etkisi olan gurbet duygusunun birleştirici unsuru olarak hep yer aldığını ifade eden Vali Yaşar Karadeniz, "Teknolojinin ilerlemesi ve iletişim çağına geçilmesi ile telefon hizmetinin PTT'den ayrılmasından sonra PTT'nin daha farklı bir fonksiyona geçmesi gerekiyordu. Bunu da ülkemizdeki posta teşkilatı olarak PTT çok iyi başardı. Normal posta hizmetlerinin dışında birçok farklı alana girerek bankacılık hizmetleri de dahil olmak üzere hizmetlerini bugüne kadar taşıdı. Şu anda verdiği hizmetlerle de birçok yönden halkımızın hayatının önemli bir parçası olmaya devam ediyor. Bizler ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza yardımlarımızı birçok yerde PTT kanalıyla ulaştırıyoruz. Bundan sonra da PTT'de yapılması gereken hizmetlerin hacminin artması anlamında bize düşen ne katkı olursa onu vermeye hazırız" dedi.

Vali Yaşar Karadeniz, PTT'nin 181. Kuruluş yıl dönümünü tebrik ederek PTT Başmüdürü Beytullah Baybunar ve personeline ziyaretleri sebebiyle teşekkür etti.

Ziyarette PTT Başmüdürü Beytullah Baybunar, günün anısına Vali Yaşar Karadeniz'e "Milli Mücadele'nin 100. Yılı" isimli kataloğu takdim etti.

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