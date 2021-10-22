PTT'NİN 181. KURULUŞ YILDÖNÜMÜ VESİLESİYLE VALİ ALİ HAMZA PEHLİVAN'A ZİYARET GERÇEKLEŞTİRİLDİ

ŞIRNAK (Habermetre) - Valimiz Ali Hamza Pehlivan, Ptt'nin kuruluş yıldönümü dolayısıyla ziyarette bulunan PTT Şırnak Başmüdürü Faik Öz ile Personel Müdürü Abdullah Avcı ve İşletme Müdürü Nevzat İnan'ı Valilik makamında kabul etti.

Vali Pehlivan, Başmüdür Öz'den kurumun çalışmaları hakkında bilgiler aldı. Kendisi de emekli bir PTT çalışanının evladı olarak kurumun son yıllarda ülke genelinde ortaya koyduğu başarılı çalışmalardan memnuniyet duyduğunu belirten Vali Pehlivan, Başmüdür Öz'ün şahsında PTT'nin 181. Kuruluş Yıl Dönümünü kutlayarak bütün PTT çalışanlarına çalışmalarında başarı ve kolaylıklar diledi.

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