PTT'nin 181.Kuruluş Yıldönümü Nedeniyle PTT Genel Müd. Yard. Mehmet Ragıp İmamoğlu ve PTT Başmüdürü Mehmet Meşeli'den Vali Mustafa Tutulmaz' a Ziyaret - Haberler
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PTT'nin 181.Kuruluş Yıldönümü Nedeniyle PTT Genel Müd. Yard. Mehmet Ragıp İmamoğlu ve PTT Başmüdürü Mehmet Meşeli'den Vali Mustafa Tutulmaz' a Ziyaret

Habermetre - Haberler | Toplum
PTT'nin 181.Kuruluş Yıldönümü Nedeniyle PTT Genel Müd. Yard. Mehmet Ragıp İmamoğlu ve PTT Başmüdürü Mehmet Meşeli'den Vali Mustafa Tutulmaz' a Ziyaret

PTT'nin 181. Kuruluş Yıldönümü Nedeniyle PTT Genel Müd. Yard. Mehmet Ragıp İmamoğlu ve PTT Başmüdürü Mehmet Meşeli'den Vali Mustafa Tutulmaz' a ZiyaretPTT'nin 181.

PTT'nin 181. Kuruluş Yıldönümü Nedeniyle PTT Genel Müd. Yard. Mehmet Ragıp İmamoğlu ve PTT Başmüdürü Mehmet Meşeli'den Vali Mustafa Tutulmaz' a ZiyaretPTT'nin 181. kuruluş yıldönümü nedeniyle PTT Genel müdür Yardımcısı Mehmet Ragıp İmamoğlu ve PTT başmüdürü Mehmet Meşeli Vali Mustafa Tutulmaz' a nezaket ziyaretinde bulundular. Vali Tutulmaz nazik ziyaretleri nedeniyle konuklarına teşekkür etti, çalışmalarında başarılar diledi.

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