PTT'nin 181. Kuruluş Yıl Dönümü Kutlanıyor

MERSİN (Habermetre) - Vali Ali İhsan Su, Posta ve Telgraf Teşkilatı'nın ( Ptt ) 181. kuruluş yıl dönümü münasebetiyle PTT Mersin Başmüdürü Deniz Kağan Uysal ile beraberindeki heyeti kabul etti.

Valilik Makamında gerçekleşen kabulde yaptığı konuşmasında, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Ali İhsan Su, uzun yıllar toplumumuzun haber leşme ve iletişimini sağlayan PTT'nin her geçen gün gelişen ve yenilenen bir kurum olduğunu belirterek, kurumun hizmet kalitesini de her geçen gün artırarak devam ettiğini ifade etti.

PTT Başmüdürü Uysal nezdinde tüm Posta ve Telgraf Teşkilatı'nın 181. kuruluş yıl dönümünü tebrik eden Vali Su, kurum çalışanlarına görevlerinde başarılar diledi. 22. 10. 2021

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