PTT'nin 181. Kuruluş Yıl Dönümü Dolayısıyla Vali Coşkun'a Ziyaret

KAHRAMANMARAŞ (Habermetre) - PTT'nin 181. Kuruluş Yıl Dönümü Dolayısıyla Vali Coşkun'a ZiyaretPosta ve Telgraf Teşkilatı (PTT)'nın kuruluşunun 181'inci yıl dönümü münasebetiyle, Kahramanmaraş PTT Başmüdürü Harun Oğuzhanoğlu ve beraberindeki heyet, Valimiz Ömer Faruk Coşkun'u makamında ziyaret etti. Ziyarette, PTT Başmüdürü Oğuzhanoğlu ve beraberindeki heyet ile bir süre sohbet eden Vali Coşkun, PTT'nin faaliyetleri ve sunulan hizmetler hakkında bilgi aldı. PTT Başmüdürü Oğuzhanoğlu ve beraberindeki heyet, Vali Coşkun'a nazik kabullerinden dolayı teşekkür etti. PTT Başmüdürü Oğuzhanoğlu, Vali Coşkun'a, Milli Mücadelenin 100. yılı anısına hazırlanmış olan ilk gün zarfı, özel gün zarfı, ilk ve özel gün damgalarından oluşan koleksiyonu takdim etti. Pandemi sürecinde vatandaşlarımıza üstün görev anlayışıyla hizmet veren PTT çalışanlarına teşekkür eden Vali Coşkun, PTT Başmüdürü Oğuzhanoğlu'nun şahsında tüm PTT çalışanlarının gününü tebrik ederek, kurum çalışanlarına görevlerinde başarılar diledi.

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