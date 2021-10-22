PTT Heyetinden Vali Süleyman Elban'a "181. Yıl" Ziyareti

PTT HEYETİNDEN VALİ SÜLEYMAN ELBAN'A "181. YIL" ZİYARETİ

Türkiye'nin en köklü kurumlarından biri olan Posta ve Telgraf Teşkilatının (PTT) kuruluşunun 181. yıl dönümü dolayısıyla PTT Başmüdürü Korkmaz Gencer ve beraberindeki heyet, Vali Süleyman Elban'ı ziyaret etti.

PTT Başmüdürü Korkmaz Gencer ziyaret esnasında Vali Elban'a, kurumca gerçekleştirilen faaliyetler, amaç ve hedefleri hakkında bilgiler verdi.

Ziyaretlerinden dolayı PTT Başmüdürü Gencer ve beraberindeki heyet üyelerine teşekkür eden Vali Elban; PTT'nin ülkemizin her yerinde vatandaş memnuniyetini gözeterek hizmetler verdiğini belirtti.

Vali Elban, "PTT Başmüdürümüzün nezdinde, özellikle pandemi sürecinde büyük bir fedakarlık örneği göstererek milletimize hizmetlerini aksatmadan yerine getiren tüm PTT çalışanlarına teşekkür ediyor, başarılarının devamını diliyorum. " dedi.

Ziyarette Vali Elban'a, günün anısına PTT Başmüdürü Gencer tarafından Milli Mücadele'nin 100. yılına özel hazırlanmış olan gün zarfı hediye edildi.

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