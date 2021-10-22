PTT'den Vali Ali Çelik'e 181. yıl ziyareti - Haberler
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PTT'den Vali Ali Çelik'e 181. yıl ziyareti

Habermetre - Haberler | Toplum
PTT'den Vali Ali Çelik'e 181. yıl ziyareti

Kütahya Posta ve Telgraf Teşkilatı (PTT) Başmüdürü Ramazan Özdoğru ile personeli PTT'nin 181. kuruluş yıl dönümü sebebiyle Kütahya Valisi Ali Çelik'i makamında ziyaret etti.

KÜTAHYA (Habermetre) - Kütahya Posta ve Telgraf Teşkilatı ( Ptt ) Başmüdürü Ramazan Özdoğru ile personeli PTT'nin 181. kuruluş yıl dönümü sebebiyle Kütahya Valisi Ali Çelik'i makamında ziyaret etti.

Kabullerinden dolayı Vali Ali Çelik'e teşekkür eden PTT Başmüdürü Ramazan Özdoğru, PTT'nin kuruluşu, faaliyet ve çalışmaları hakkında bilgiler verdi.

Ziyaretten memnuniyet duyduğunu ifade eden Vali Çelik, PTT'nin 181. kuruluş yıl dönümünü tebrik ederek PTT ailesine çalışmalarında başarılar diledi.

PTT Başmüdürü Ramazan Özdoğru, 181. kuruluş yıl dönümü anısına Vali Çelik'e kendi resminin basılı olduğu pul albümünü takdim etti.

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