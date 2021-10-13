PTT'den 'Kars Antlaşması'nın 100. yılı' konulu pul sergisi - Haberler
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PTT'den "Kars Antlaşması'nın 100. yılı" konulu pul sergisi

Bültenler - Haberler | Kültür Sanat
PTT'den

PTT AŞ, 13-15 Ekim 2021 tarihleri arasında, Gazi Ahmet Muhtar Paşa Konağı, Ortakapı Mahallesi Gazi Ahmet Muhtar Paşa Caddesi No:56 Merkez/Kars adresinde "Kars Antlaşmasının 100. Yılı" Konulu Pul Sergisi düzenleyecek.

KARS (Bültenler) - Sergiye özel üretilen "Kars Antlaşması'nın 100. Yılı Pul Sergisi 13-15.10.2021 KARS" ibareli özeltarih damgalı zarflar 5,50 TL bedelle, Ptt'ye ait www.filateli.gov.tr web adresinde, filateli cep uygulamasında ve etkinlik alanında bulunan filateli standında satışa sunulacak.

Ayrıca sergi alanında, "Kars Antlaşması'nın 100. Yılı Pul Sergisi 13-15.10.2021 KARS" ibareli özel tarih damgası kullandırılacak.

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Haber: PTT'den 'Kars Antlaşması'nın 100. yılı' konulu pul sergisi - Haberler
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