29 Ekim Cumhuriyet Bayramı bu sene Cuma gününe denk gelmekte. Resmi tatilin hafta içine denk gelmesi sebebiyle '29 Ekim'de Ptt açık mı, kapalı mı?' sorusu araştırılıyor. Peki, PTT 28-29 Ekim'de tatil mi? PTT yarın açık mı, kaça kadar açık? 29 Ekim kargolar açık mı? İşte detaylar haberimizde...

PTT 28-29 EKİM'DE AÇIK MI?

PTT, resmi tatillerde kapalı oluyor. Postanede işi olanların resmi tatil dışında kuruma gitmeleri gerekiyor.

PTT BUGÜN (28 EKİM) KAÇA KADAR AÇIK?

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı resmi tatili, bugün öğleden sonra başlıyor. Bu nedenle öğlene kadar hizmet veren PTT öğleden sonra kapalı olacak.

PTT HAFTA SONU AÇIK MI, KAPALI MI?

Merkez PTT şubeleri dışında tüm PTT'ler cumartesi günü kapalıdır. Sadece belirli bölgelerdeki PTT şubeleri cumartesi günü 13.30 kadar hizmet vermektedir. Tüm PTT şubeleri pazar günleri kapalıdır.

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