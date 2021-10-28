PTT 28-29 Ekim'de tatil mi? PTT yarın açık mı, kaça kadar açık? 29 Ekim kargolar açık mı?
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı resmi tatil oluyor. Resmi tatil bugün öğleden sonra başlıyor. Resmi kurumlar da öğleden sonra kapalı oluyor. Böylelikle 1.5 gün tatil yapılıyor. PTT'de işi olan vatandaşlar "PTT 28-29 Ekim'de açık mı? PTT bugün (28 Ekim) kaça kadar açık?" sorularını araştırmakta. Peki, PTT 28-29 Ekim'de tatil mi? PTT yarın açık mı, kaça kadar açık? 29 Ekim kargolar açık mı?
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı bu sene Cuma gününe denk gelmekte. Resmi tatilin hafta içine denk gelmesi sebebiyle '29 Ekim'de Ptt açık mı, kapalı mı?' sorusu araştırılıyor. Peki, PTT 28-29 Ekim'de tatil mi? PTT yarın açık mı, kaça kadar açık? 29 Ekim kargolar açık mı? İşte detaylar haberimizde...
PTT, resmi tatillerde kapalı oluyor. Postanede işi olanların resmi tatil dışında kuruma gitmeleri gerekiyor.
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı resmi tatili, bugün öğleden sonra başlıyor. Bu nedenle öğlene kadar hizmet veren PTT öğleden sonra kapalı olacak.
Merkez PTT şubeleri dışında tüm PTT'ler cumartesi günü kapalıdır. Sadece belirli bölgelerdeki PTT şubeleri cumartesi günü 13.30 kadar hizmet vermektedir. Tüm PTT şubeleri pazar günleri kapalıdır.