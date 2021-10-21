PSV - Monaco ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? PSV - Monaco maçı şifresiz mi?
UEFA Avrupa Ligi'nde hedefine ulaşmak isteyen PSV - Monaco bugün karşı karşıya geliyor. Haftanın en önemli maçlarından biri olan PSV - Monaco maçı öncesi, maç ne zaman, hangi kanalda, şifresiz mi, maçın hakemi kim sorularının yanıtları merak ediliyor.
Uefa Avrupa Ligi'nde heyecanla beklenen müsabakada Galatasaray Lazio karşı karşıya gelecek. Sporseverlerin merakla beklediği maç öncesi PSV - Monaco maçı şifresiz mi? PSV - Monaco maçı hakemi kim? PSV - Monaco maçı ne zaman, hangi kanalda sorularının yanıtları araştırıldı.
PSV - Monaco, UEFA Avrupa Ligi maçı, 21.09.2021 Perşembe bugün saat 22.00'de oynanacak.
PSV - Monaco maçı EXXEN platformundan yayınlanacak.
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