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PSM Atölye geleceğin yazar, yapımcı ve yönetmenlerini arıyor

AA / Fatih Türkyılmaz - Haberler | Kültür Sanat
PSM Atölye geleceğin yazar, yapımcı ve yönetmenlerini arıyor

Zorlu PSM, sahne sanatları alanında sürdürülebilirliği sağlamak ve yeni yetenekler kazandırmak adına "PSM Atölye"yi hayata geçiriyor.

Zorlu PSM, sahne sanatları alanında sürdürülebilirliği sağlamak ve yeni yetenekler kazandırmak adına "PSM Atölye"yi hayata geçiriyor.

Zorlu PSM'den yapılan açıklamaya göre, atölye serisi, Türkiye'nin alanında öncü yönetmenleri, oyun yazarları ve yapımcılarının katılımıyla "Dramatik Yazarlık", "Tiyatro Yönetmenliği" ve "Tiyatro Yapımcılığı" olarak 3 farklı ücretsiz programdan oluşacak.

Uluslararası birçok değerli sanatçının da konuk eğitmen olarak yer alacağı PSM Atölye serisine 18-30 yaş arasındaki dramatik yazarlık, yönetmenlik ve tiyatro yapımcılığıyla ilgilenen herkes 11 Ekim'e kadar "psmatolye@zorlu.com" adresine iletecekleri niyet mektubu, öz geçmiş veya portfolyoları ile başvurabilecek.

AA / Fatih Türkyılmaz - Son Dakika Haberleri
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