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Psikolojik Gelişim Birimi - ÖzÜ'nüze Hoş Geldiniz!

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Psikolojik Gelişim Birimi - ÖzÜ'nüze Hoş Geldiniz!

Psikolojik Gelişim Birimi - ÖzÜ'nüze Hoş Geldiniz!

Psikolojik Gelişim Birimi - ÖzÜ'nüze Hoş Geldiniz!

ÖzÜ'nüze Hoş Geldiniz!

Yeni akademik yılda çevrim içi ve yüz yüze dersleri bir arada yürüteceğimiz bir yolculuğa çıktık. Bu sürece başlamak biliyoruz ki ÖzÜ Ailesinin bir parçası olarak ortak paylaştığımız birçok duyguyu da beraberinde getirdi. Bir yanımızla yeni dönem için heyecanlı hissederken bir yanımızla yeni düzen ile ilgili bilinmezlik içinde hissedebiliriz. Ne kadar özlemiş olsak da kampüse tekrar adapte olmanın zorluklarını deneyimleyebiliriz. Tam da bu noktada yalnız olmadığınızı ve ÖzÜ ailesinin birçok üyesiyle benzer duygular yaşadığınızı hatırlıyor olmak çok kıymetlidir.

Çevrim içi ve yüz yüze derslerin harmanlandığı bu yeni yolculuğa çıkmak başlangıçta korkutucu veya kaygı verici olabilir. İki düzen arasında kıyaslama yapıyor olabilirsiniz ve zaman zaman uyum sağlamakta güçlük çekebilirsiniz. Akademik kaygı hissedebilirsiniz. Evde aileniz ile birlikte kalıyorsanız çevrimiçi dersler için kendinize ayrılan bir alan bulmakta zorlanabilirsiniz.

Tüm bunları deneyimliyor olmak ilk zamanlarda çok doğaldır ve yeni hayatınıza alışmaya başladıkça, özellikle de ilk dönemin sonlarına doğru, gün geçtikçe azalacak ve geçecektir.

Üniversite Yaşamına Uyumunuzu Arttırmak İçin Neler Yapabilirsiniz?

-Ders programınızın netleşmesiyle; günlük ve haftalık rutinler oluşturabilirsiniz. Eğer ailenizle birlikte yaşıyorsanız bu düzeninizi onlarla da paylaşabilir ve çevrim içi dersler için bireysel alanınıza özen göstermelerini isteyebilirsiniz.

-Geçmiş akademik dönemde çevrim içi eğitime dair tecrübeler edindiniz ve size neyin iyi gelip gelmediğini deneyimlediniz. Bunları dikkate alabilirsiniz.

-Her gün uyandığınızda öz bakımınıza dikkat etmek önemlidir. Çevrimiçi derslerin olduğu günler bile kampüse geliyormuş gibi hazırlanmayı deneyebilirsiniz. Bu tutum sizi daha enerjik hissettirecektir.

-Gün içinde dersler arasında fiziksel egzersizler yapabilir, bedeninizi esnetebilirsiniz. Kısa yürüyüşlere çıkabilir, eğer kampüsteyseniz bu aktiviteleri arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz.

-Sevdiğiniz aktiviteleri ve hobileri günlük yapınıza dahil edebilirsiniz. Örneğin, öğrenci kulüplerinden ilginizi çeken birine üye olabilirsiniz.

Ne zaman Psikolojik Destek Almalıyım?

Öncelikle hayattaki her geçiş sürecinin heyecanı ve kaygıyı birlikte barındırabileceğini unutmayın. Bu geçiş döneminde sizin de kendinize göre bir adaptasyon süreciniz olacaktır, bunun için kendinize zaman verin. Ayrıca tüm bunları deneyimleyenin sadece siz olmadığınızı kendinize hatırlatmayı unutmayın.

Bu süreçte işlevselliğinizin azaldığını ve yaşadığınız zorlukların zaman geçtikçe azalmadığını düşünüyorsanız psikolojik destek alabilirsiniz.

Psikolojik Gelişim Birimimizden destek almak için MyÖzü üzerinden bir ön görüşme randevu oluşturabilirsiniz. PGB Ekibi olarak her zaman yanınızdayız, bizlere counseling@ozyegin. edu. tr adresinden ulaşabilirsiniz.

Sağlıklı günler dileriz,

Psikolojik Gelişim Birimi Ekibi

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